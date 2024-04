El grito que desestabilizó a Coty Romero en Gran Hermano: "Traidora"

Desde que Coty Romero ingresó a la casa de Gran Hermano en esta temporada, empezó a hacer estrategias para poder llegar a la gran final. Sin embargo, en las últimas horas, un grito del afuera dejó al descubierto su juego, y la participante no pudo ocultar su preocupación.



Los gritos del afuera pueden ayudar o exponer a los jugadores de Gran Hermano. En el caso de Coty, en la temporada pasada recibió un grito que la dejó fuera del juego, ya que confirmaban lo que había hecho dentro del confesionario. En esta segunda oportunidad que tuvo la jugadora de entrar al reality, parecería ser que los gritos le van a jugar en contra nuevamente.



Es que, desde que entró a la casa nuevamente, la jugadora empezó a hacer estrategias y complots para poder desarmar los grupos y así poder llegar a la gran final. Sin embargo, el sábado por la tarde, una espectadora se acercó a la casa para gritar: "Nico te amo, aguante los Bros, Coty traidora".



El grito lo escucharon Nico y Manzana, pero a la noche, Emmanuel decidió compartirlo durante la cena de nominados y expuso el juego de Coty completamente. Al volver de la cena, Coty fue a buscar a Nicolás, para confirmar si el grito fue cierto. "¿Vos estabas afuera cuando gritaron? 'Coty traidora, aguante Nico', ¿dijeron eso?", le consultó a su compañero.



Entonces, el jugador le consultó quién se lo contó y Coty reveló que lo había dicho Emma en la mesa de nominados. Sin poder creerlo, Nico le consultó quién se lo habrá contado y su compañera afirmó: "Él dice que estaba afuera... Le dije '¿cómo van a gritar eso si yo le dije a Nico que lo voté?'".



"Es lo que yo pensé, pero por ahí no sabe todo, qué sé yo", expresó el jugador y Coty sentenció: "Aparte en el confesionario dije que era para que no caigas". Sin embargo, su compañero intentó relajarla expresando: "No te enroques, es al pedo". Luego, explicó que si él escucha un grito no cuenta nada, a diferencia del resto de la casa, que empiezan a difundir todo.



Entonces, Coty expresó preocupada: "Yo re entiendo, son cosas que pasan... Pero me ha pasado el año pasado que decían cosas que yo me sentía mal. Hoy no me molesta porque yo te lo dije a vos". A lo que Nico afirmó: "Exacto, tampoco sabemos si es real o no, ¿entendes? Así que ya está, tranquila".



Rápidamente, se abrazaron apoyándose mutuamente y la jugadora concluyó expresando: "Yo los quiero mucho... Ustedes me gusta porque saben separar esas cosas, es como 'te voté, bueno chau'". Antes de terminar la charla, fiel a su estilo, Coty concluyó comentando, entre risas, que lo va a llenar de votos entonces, y Nico se le sumó al chiste afirmando que él también lo va a hacer, publicó Gente.