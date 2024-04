Evangelina estrenó el minivestido de red que no puede faltar este año

Transparencias y redes, los fetiches de Evangelina Anderson

se consagró como una de las figuras más fashionistas de la TV desde que volvió a instalarse en Argentina junto a su familia. La rubia se luce como jurado de Los 8 escalones (El Trece) y cada noche es una nueva oportunidad para marcar tendencia. ¿Su último elegido? Fanática de las redes y lasestrenó unLa modelo, como de costumbre mostró en Instagram su look, se lució con un diseño detipo strass, con una enagua negra debajo para evitar la censura. Además del género, la pieza se destacó por la moldería:por debajo de la cola.Siempre al cuidado de cada detalle, complementó el vestuario con un peinado dey una apuesta de maquillaje con ojos protagonistas a base deacompañado de iluminador en las mejillas y labios nude.Al igual que todas sus publicaciones, el posteo se llenó de “me gusta” y sus seguidores no escatimaron en halagos.son algunos de los mensajes que se pueden leer en la sección de comentarios.Las prendas al desnudo son el fenómeno del momento y Evangelina Anderson las elige como protagonista de sus looks. Algunos meses atrás, la mediática compartió con sus seguidores de Instagram una serie de fotos de backstage, en su camarín, donde estrenó unEl modelo, de malla, está adornado cony tiene un aplique metálico triangular con el logo de Prada, una de las firmas italianas de lujo más prestigiosas. Para evitar la censura, la modelo llevó debajo del top unMás recientemente, la rubia apostó a un conjunto negro transparente conLa pieza se completa con un par dea juego con la parte superior yCoronó la apuesta con un par deEl beauty look combinó a la perfección:y una cola de pelo baja con raya al costado.