Aseguran que Lizy Tagliani buscó varias veces al ex de Marcela Tauro

Nancy Duré reveló en el programa Socios del Espectáculo que Lizy Tagliani le habría escrito al ex de Marcela Tauro en dos oportunidades.



“Lizy lo ve a Martín solo en el casamiento de Christian Sancho y Celeste Muriega y después de verlo solo vuelve al ataque”, contó la panelista.



Luego, detalló: “Esto Martín no se lo contó a Tauro, pero sí le comentó a otros amigos que Lizy le volvió a mandar mensajes en la misma línea”.



“Lizy así como le escribió a Tauro para pedirle disculpas a su manera, le escribió también a Martín y le pidió que los chats no salieran al aire”, sumó Nancy.



En tanto, Paula Varela dio a conocer la versión de Lizy Tagliani en el programa de eltrece sobre el escándalo con el ex de Marcela Tauro.



“Me da angustia que haya sentido eso de mí pero no siento culpa y nunca guardo conversaciones porque no tengo nada que esconder”, le dijo la humorista a la panelista.



Entonces, Varela continuó leyendo: “Ya está para mí, yo ya les escribí, ahora mi prioridad es cuidar a Sebastián, que ellos sean felices, a mí me la soba porque no hay nada raro”.