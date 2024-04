Cinthia Fernández declaró en la Justicia por una denuncia de sus vecinos

Cinthia Fernández tuvo que ir a declarar a Tribunales por la causa que le iniciaron sus vecinos tras tirarles gas pimienta en plena noche, cuando un grupo de gente joven intentó forzar su entrada y ella pensó que estaba siendo víctima de un robo.



"Me vengo a defender, a contar lo que pasó, yo estoy muy tranquila. Ese día estaba muy tranquila en mi casa y vinieron a destrozar mi casa. Ante los hechos de inseguridad, ¿qué pensás si ves personas vestidas de negro y encapuchadas?", dijo la mediática al programa DDM, antes de entrar a declarar.



"No hay ni un video mío rociando gente, ¿no te parece raro que no hay un solo video en una fiesta de 100 personas?", cuestionó Cinthia.



Cómo fue el incidente que provocó la denuncia

Cinthia Fernández vivió un difícil momento en el barrio cerrado en el que vive junto a sus hijas cuando pensó que ladrones estaban tratando de entrar a robar, pero eran chicos invitados a una fiesta de 15 en la casa de al lado.



Según denunció una vecina, la mediática habría irrumpido en la fiesta y les habría tirado gas pimienta a los chicos, dejando a más de uno con lesiones. Sin embargo, la versión de Cinthia es muy diferente.



En un audio que presentaron en Desayuno Americano, Fernández aseguró que pensó que querían entrar para robar. Además, le rompieron la puerta sin justificativo. Su abogado dijo que “agotó todas las instancias que tenía a su alcance. Me llamó a mí y llamó a la seguridad del barrio, pero tardó en llegar”.



“Yo tiré gas pimienta atrás de un arbusto cuando estaban volviendo a mi casa para frenarlos. Todavía la guardia no había aparecido. ¿Por qué no me meten presa si supuestamente hice eso? Entiendo que se esparce en el aire, pero para el único momento que ingreso a la casa es para putear a uno de los pendejos. Jamás tiré a mansalva. Lávense la boca antes de hablar de mí”, afirmó Cinthia.



“Todo lo presenté en una denuncia. A mí no me van a ensuciar. Yo soy mamá y jamás le haría daño a una criatura. Jamás supe que era una fiesta de 15, había gente más alta que yo”, agregó la mediática, que en otro audio ya estaba llorando y diciendo que “lo volvería a hacer mil veces. Me rompen los huevos todo el tiempo. Esta vez se fue de las manos, estaban mis hijas y pensé que nos estaban choreando”.



El periodista Augusto Tartufoli vive en el mismo barrio y aseguró que “no la hostigan. Es una patadita en la puerta, no le tiraron la puerta abajo”. (NA)