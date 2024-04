Jésica Cirio: “Quién decide sobre mi vida y mi felicidad más que yo”

A mediados de marzo, en su fiesta de cumpleaños, la modelo y conductora Jésica Cirio presentó públicamente a su actual pareja, Elías Piccirillo, con quien sale desde mediados del año pasado. Y allí, él la sorprendió con una propuesta de casamiento. Luego, partieron juntos a unas románticas vacaciones en el Caribe.



"Sí, obviamente que acepté", dijo Jésica, en diálogo con la cronista de A la tarde (América TV)

Sin embargo, luego aclaró que aún no tiene en mente nada sobre la celebración.



"Aún no sabemos nada. Vamos paso a paso, ahora estamos viendo el civil, porque él es una persona ocupada, con muchos viajes. Todavía no podíamos acomodar fechas", detalló.



Y luego respondió de forma contundente cuando la cronista le preguntó por los cuestionamientos que recibió por dar un paso en la relación tras pocos meses juntos. "Quién decide sobre mi vida y mi felicidad más que yo", sentenció la madre de Chloe, fruto de su relación con el político Martín Insaurralde.



En otro pasaje de la nota, la modelo y conductora se refirió a su salida de La Peña de Morfi, que el último domingo regresó a la pantalla de Telefe con la conducción de Diego Leuco y Lizy Tagliani.



"No vi el estreno, pero sí después vi algunas imágenes. Le mandé un mensajito a todos mis compañeros, contento de que volvió. Lo importante es la felicidad que me da que vuelta a la pantalla La Peña, porque es un programa lleno de magia. Parte de mi corazón está ahí y quería plasmarlo", aseguró Jésica, haciendo referencia a la publicación que hizo en sus redes sociales deseándole a sus ex compañeros un gran comienza de nueva temporada.



Y sobre los rumores de su salida, explicó: "Tengo la mejor relación con la producción. Era un momento que necesitaba estar más tiempo en casa. Tengo tenencia compartida y el fin de semana que la tengo a Chloe quiero estar con ella. Ella necesita a su mamá y tomé la mejor decisión. Tengo la mejor con el canal, hay proyectos que aún no se pueden contar mucho. Pero fue solo una cuestión de tiempo", argumentó.



Luego, sobre la incorporación de Lizy Tagliani, con quien mantiene una relación de amistad, destacó: "Lizy es la 1, la amo, es talentosísima. Es una de las pocas personas en el medio que tiene un corazón enorme, siempre estamos en contacto. Me encanta que este en ese lugar. Disfruta el lugar, es un programa que le encanta. Y Diego también, desde que empezó encajó perfecto". (Clarín)