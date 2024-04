Sofía Clerici posó con una cartera de tres millones de pesos

Sofía Clerici se hizo conocida por el tremendo escándalo que protagonizó junto a Martín Insaurralde en el llamado YateGate, en ese momento trascendió que tiene gustos de ropa con precios súper elevados y ahora, ya alejada del escándalo y separa de Insaurralde, posó en un exclusivo restaurante de Milán con una cartera de Louis Vuitton.La morocha pasa mucho tiempo de viaje y cada vez que pasa por un local de la marca francesa entra y se lleva alguna de las carteras y luego lo muestra en sus redes por lo que no fue una gran sorpresa que pasara con una bag de Vuitton.Se trata del modelo Pochette Métis East West, que es una cartera de pequeño tamaño, hecha en cuero, de color negro y con el monograma de la marca grabado en color blanco. Para que sea cómoda tiene una correa de ajustable por lo que se puede llevar del largo que se quiera y una cadena metálica de color dorado, que hace juego con el cierre y el gancho.Esta cartera tiene un valor de 3100 dólares lo que equivale a tres millones de pesos, lo que lo convierte en una compra súper exclusiva para la gran mayoría de los argentinos.La mujer no solo marcó tendencia con la cartera sino que posó con un mini vestido de satén color dorado, unos stilettos negrso de la misma marca de la cartera y un blazer negro. El look no fue lo único que se llevó todas las miradas sino que el lugar también generó preguntas y ella no dudo en responder.Se trata de un restaurante llamado Casacipriani que no permite que se saquen fotos dentro del establecimiento y la ex de Martín Insaurralde contó la picardía que llevó a cabo: “Para poder entrar tenés que tener membresía o entrar con alguien que tenga private members club. Y adentro está prohibido tomar fotos. Por eso me hice una sola foto en el baño”.