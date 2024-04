El nuevo emprendimiento de La Bomba Tucumana: “Soy mejor cocinera que cantante”

En el día de la empanada, Beto Casella llamó a Gladys “La Bomba” Tucumana para preguntarle sobre su nuevo emprendimiento gastronómico. “Voy a abrir mi propia casa de empanadas. Las sé hacer muy bien y muy ricas”, aseguró la cantante en el programa radial “Nadie nos para”, por Rock & Pop.“Es un proyecto que tengo hace mucho y ahora se da la posibilidad de poder hacerlo”, dijo la cantante que sueña con “traer el sabor de la empanada tucumana a Buenos Aires”.La artista aseguró que "la empanada tucumana es una receta única" y que para cumplir su sueño utilizará todo su dinero: "Me la voy a jugar con los ahorros míos de toda mi vida".Este emprendimiento no es algo que la vaya a alejar de su carrera musical: "No pienso dejar de cantar. Además de empanadas voy a hacer sandwiches de milanesa. Es un emprendimiento familiar con la ayuda de mi pareja y mi hijo".Gladys también le contó a Casella que sus empanadas tendrán el logo de una bomba y detalló que se copió el repulgue manual que ella hace para que lo haga una máquina. "Yo quiero que la gente pruebe la empanada que yo comía en mi casa. Soy mejor cocinera que cantante", afirmó la cantante.