Andrea Rincón separada: por qué decidió rechazar la propuesta matrimonial

Foto: Andrea Rincón se separó de su novio

Hace diez días, Andrea Rincón festejó su cumpleaños número 39 en compañía de amigos y colegas como Nancy Dupláa, Gastón Pauls, Jey Mammon, “La Negra” Vernacci, y muchos otros, pero la ausencia de su novio, Mauricio Corrado, fue muy evidente y ahora ella reveló que decidió no casarse.



La actriz brindó una entrevista a Mundo Flowers (Argentisíma Satelital) en la que le contó por qué decidió dejar de lado la propuesta que la acercaría a su deseo de ser mamá (congeló óvulos) y continuar con su soltería.



“Estoy sola, estoy bien. Me costó”, comenzó diciendo la actriz sobre su ruptura con Mauricio. “Me costó mucho porque tuve muchas idas y vueltas por unas cuestiones de que traté de remontar una relación hasta el final”, explicó.



“Él sabe absolutamente toda la cuestión, y la traté de remontar hasta el final”, agregó la actriz. “No voy a contar los pormenores ni absolutamente nada de la intimidad para respetar a la persona, pero bueno, le puse todo hasta el final”, señaló.



“Y creo que también me merezco una posibilidad de poder volver. Y viste que las mujeres van haciendo el duelo durante la relación. Tuve un año muy difícil con respecto a esta relación y con respecto a varias cosas que me sucedieron con muchos afectos que me hicieron aprender muchas cosas que también tenían que ver con cosas que no tenían resueltas en mi vida”, agregó.



De esta manera, Andrea dejó en claro que, por el momento, no hay ni relación ni casamiento, pero dejó la puerta abierta a una nueva reconciliación. “Creo que fue un año de mucho aprendizaje y mucha evolución”, cerró la actriz.