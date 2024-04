Juana Repetto denunció que “estafan a la gente con mi imagen”

Juana Repetto advirtió a sus seguidores que una empresa está utilizando su imagen para vender unas pastillas para adelgazar, que ella nunca utilizó y que además está muy en contra de su consumo ya que hace años cuida su imagen con la ayuda de médicos clínicos y nutricionistas.En diálogo con Buenos Días América, la actriz aseguró que todos los días le escriben para preguntarle si hay que comprar o no las pastillas para adelgazar: "Quiero aprovechar la oportunidad para decir que no es cierto, que jamás promocionaría ninguna pastilla para adelgazar. Yo todo lo contrario, vivo pregonando los cambios de hábitos".Juana lanzó un taller junto a un médico clínico para ayudar a aquellos que busquen mejorar sus hábitos alimentarios. "Hace años que vengo contenta con mi peso, mi imagen y mi salud. En este caso, venía comiendo un poco desordenada y es un plan para vivir más y mejor, para darles a tus células lo que necesitan para estar saludables", explicó.Luego le consultaron si tenía pensado iniciar acciones legales y no descartó la posibilidad: "Estoy averiguando, pero no es tan fácil llegar a la persona que está poniendo el dinero y es mucha guita la que están poniendo. Están haciendo una inversión grande, entonces es preocupante. Están poniendo mi cara para vender un producto y es algo ilegal. Si yo encuentro a la persona, la puedo hacer bosta porque es un delito, está la cara de mi hijo en una de las publicaciones, es un menor, hay supuestas declaraciones mías y hay fotos selfies mías en las que cambian el celular por un producto, estafan a la gente con mi imagen".