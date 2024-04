Sobreseyeron a María Fernanda Callejón en causa por amenazas y extorsión

María Fernanda Callejón fue sobreseída en la causa por amenazas y extorsión iniciada por Ricky Diotto luego de que el fiscal del caso y el juez a cargo coincidieran con la Defensa en la falta de pruebas.



Tras un año de litigio, la Justicia de San Isidro sobreseyó a la actriz María Fernanda Callejón. El fallo al que accedió este medio y que lleva la firma del Juez de Garantías Nicolás Ramón Ceballos (Jugado 6 de Pilar) indica que no hay pruebas para sostener una acusación por los delitos de extorsión y amenazas.



El fiscal Germán Camafreita Steffich coincidió con los letrados que defienden a la actriz, Lautaro Slpizer y Martina Aslan. En su descargo el funcionario judicial indicó que el desinterés del acusador y la falta de elementos de prueba hacen que el único camino para el expediente sea el de cerrarse con el sobreseimiento de Callejón.



En la causa se habían presentado chats telefónicos en donde se mostraba a la pareja discutiendo. Estos indicios no fueron tomados como elementos de prueba ya que fueron considerados como “conversaciones propias de una pareja que se está separando”, en ese sentido se menciona la posibilidad de que el caso pase a un fuero civil y el mismo no cuadraba en el fuero penal.



Según explicaron, ni el denunciante Ricardo Diotto ni su abogada Elba Marcoveccio se presentaron a declarar pese a que el fiscal los había citado a efectos de contar cómo fueron los hechos.

Fuente: Tn Show