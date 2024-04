Cinthia Fernández hizo un comentario sobre su salud sexual y generó polémica

Cinthia Fernández (35) hizo un “chiste” respecto a su salud y generó polémica en las redes sociales. La mediática grabó un video en el que se reía de su falta de sexo y le valió recibir fuertes críticas.Un debate se abrió en el Instagram de la panelista, donde la siguen más de seis millones de personas, cuando compartió un video con un chiste sobre su salud sexual.En el contenido, Cinthia escribió: "Fui al ginecólogo a hacerme una ecografía y el resultado fue grave". Allí se la puede ver a ella entrando a su casa, con el dibujo de una telaraña en la mano.La música del reel primero es de suspenso y luego termina con unas risas burlonas, dando a entender que todo era un chiste."Un mal diagnóstico no impide una sonrisa", agregó la madre de tres nenas en el posteo que publicó en su perfil.Lo que quiso hacer Fernández era reírse de que hace mucho tiempo que no tiene relaciones sexuales.Esta broma despertó diferentes reacciones en sus seguidoras, algunas se indignaron ya que jugaba con la salud al decir que los resultados de su estudio ginecológico eran graves.Una mujer comentó: "Está muy quemado ese chiste y con la salud no se jode". "Odio el humor negro y menos con la salud, pavísima", escribió otra.Pero, por otro lado, algunas mujeres se lo tomaron con humor y coincidieron con ella en que su situación sentimental al ser madres también era complicada."Se ve que fuimos al mismo ginecólogo", comentó una. "Yo tuve un quiste en un ovario que se me reventó y me causó hemorragia interna, casi no la cuento pero igual me reí con el vídeo, es un chiste, tampoco para tanta moral, aflojen un poco", agregó otra.