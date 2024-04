Complot y fulminante en Gran Hermano: cómo quedó la placa de nominados

La 16° placa de nominados de Gran Hermano quedó inicialmente conformada por Catalina, Juliana, Federico, Florencia y Virginia.La noche tuvo muchos votos hacia Furia y Zoe que fueron anulados como consecuencia de un complot que va en contra de las reglas del juego.Los líderes de la semana, Martín y Bautista, deberán bajar a un jugador de la placa y subir a dos en la noche del jueves 4 de abril. A la única que no pueden bajar es a Cata por su condición de fulminada.Los distintos grupos de la casa fueron perdiendo los filtros a la hora de expresar su deseo a viva voz de querer "mandar a gente fuerte" a la próxima placa de nominados.Virginia le señaló a Paloma que "sería ideal por los tres Bros", y Catalina, cada vez más alejada de Furia, comenzó a levantar las banderas de "Juliana al 9009", remarcando que tanto ella como Manzana deben ir a placa si quieren cumplir la totalidad de ese objetivo.Por otro lado, Martín señaló que no cree que Cata "arriesgue a Zoe" en la placa, pero ella no se lo negó, así que barajaron la posiblidad de "apuntar con toda la artillería", siempre suponiendo que ella es fuerte en el afuera."Si la gente ve que una casa entera va contra alguien, es poco probable perder", analizó Catalina para ir contra Furia.2 para Federico* y 1 para Zoe*.“La razón es por estrategia, armar la placa que me gustaría por más que haya un margen de error”, expresó el Chino al entrar al confesionario.“El primer voto va para Manzana y el segundo para Zoe”, finalizó el oriundo de Río Negro que nuevamente es líder de la semana, esta vez junto con Bautista.*votos anulado por complot.Catalina a placa.“Estoy harto de sus ofensas, estoy cansado de sus faltas de respeto hacia mí y Furia, que deschave nuestro juego. Tiene algo personal conmigo y las disculpas que me pidió nunca fueron sinceras, y se mete con temas personales que no están buenos”, sostuvo el cordobés cuando entró al confesionario durante la gala.“Es insostenible la situación con ella en la casa y creo que ninguna de las chicas que están en la pieza con ella piensan mal de mí”, siguió Emmanuel contra Catalina.“No está bueno que se reían de mis adicciones y de mi sexualidad”, concluyó Emma.2 para Emmanuel y 1 para Juliana.“Pensé en votos puramente por estrategia. La placa se termina de conformar mañana con los líderes y voy a darle dos votos a Emmanuel y otro a Juliana”, declaró el jugador oriundo de Ramos Mejía.“Quiero ver qué hacen mañana los líderes”, enfatizó Nico.2 para Virginia y 1 para Federico*.“Siento que la casa va a autonominarse dentro de los grupos, así que primero le doy dos votos a Virginia para tener margen y hacer movimiento de placa”, declaró el uruguayo que es líder de la semana junto con Martín.*voto anulado por complot.2 para Juliana* y 1 para Emmanuel.“Sé que tiene muchas posibilidades de ir a placa y le doy los votos para que así sea. También quiero decirle a la gente que en la prueba del líder tiró que yo era un falso, siempre dice que alguien la traiciona, cree que es la única que juega limpio. Pido que abran los ojos y que nos escuchen a nosotros que son los que convivimos con ella”, expresó Manzana al darle dos votos a Furia.“Emmanuel estuvo en los momentos finales de la placa anterior”, indicó el tucumano en segundo lugar.*votos anulados por complot.3 a Juliana*“Estoy cansada de su juego sucio, de la manipulación, espero que la gente abra los ojos”, expresó la jugadora en la 16° gala de nominación contra Furia.“Y a Martín era por estrategia, pero es el líder”, finalizó Zoe, lamentando haber perdido los dos votos restantes de su espontánea.*votos anulados por complot.2 para Emmanuel y 1 para Juliana*.“Es una persona con la que no jugaría”, indicó Damcer al ingresar al confesionario para nominar en primer lugar a Emma.“No tengo nada en contra de ella, pero me serviría de palanca para que se vaya la primera persona”, sentenció Damián en su nominación hacia Furia.*voto anulado por complot.2 para Emmanuel y 1 para Juliana*.“Estoy cansada de su falsedad y los malos tratos”, consignó la jugadora al nominar al cordobés.“El último voto es para Juliana por lo mismo y porque estoy cansada de las faltas de respeto”, finalizó Paloma en el confesionario.*voto anulado por complot.2 para Federico* y 1 para Zoe*.“Es una alianza para derrocar a alguien que me traicionó. Nominaría a Emma pero es básico y lo quiero dejar para que lo eliminen después”, comenzó Cata en el confesionario, apuntando contra Furia e incluso pidiéndole disculpas a Agostina.“Mi idea es armar una placa con gente lider y fuerte de mente y corazón. Lo adoro pero es una ficha importante”, expresó la pediatra al nominar a Manzana.“Nunca pensé en nominar a Zoe, pero creo que se va a armar una buena placa en la que estamos todos con ganas de luchar para el mismo lado”, explicó Cata en el confesionario.“A Juliana no la voy a nominar nunca porque tengo valores y límites que no voy a cruzar. Pero sí quiero que se vaya y que la gente vea que esto es una guerra que ella empezó”, finalizó Catalina.*votos anulados por complot.2 para Juliana* y 1 para Emmanuel.“Traté de justificar lo injustificable y ya hubo acontecimientos en los que faltó la empatía para el grupo, por la comida, el presupuesto y los cigarrillos. Eso hace que la nomine cuando no me gusta nominar mujeres”, expresó la comediante al darle dos votos a Furia.“A Emma es por lo mismo y también por la falta de cuidado, los dobles discursos, la victimización”, sentenció Virgi en el confesionario contra sus dos nominados.*votos anulados por complot.2 para Federico y 1 para Zoe.“Es plenamente por el juego y porque quiero ver si puede empezar una nueva era o tal vez un nuevo Gran Hermano”, declaró el empleado administrativo en su turno para nominar.2 para Emmanuel y 1 para Juliana*.“Estoy cansada de las faltas de respeto, la victimización, que me hablen mal y que me hagan sentir incómoda”, explicó la modelo sobre su decisión de nominar a Emma y Furia.*voto anulado por complot.2 para Florencia y 1 para Mauro.“No sé si va a funcionar pero le voy a dar votos a Florencia y a Mauro para no tirar los votos a la basura. Sigo con la tregua a pesar de que se rompió, pero tengo códigos”, dijo Furia en la 16° gala de nominación.“Si voy a placa con Cata quiero que se vaya, gracias a Alfa por abrirme los ojos”, expresó la deportista antes de irse del confesionario.2 para Emmanuel y 1 para Nicolás.“Estoy bien con todos en la casa, esto es por estrategia”, comunicó el vendedor de autos cuando le llegó su turno para nominar y le dio dos votos a Emma.“A Nico es por lo mismo, no va a salir perjudicado”, finalizó el oriundo de La Plata.