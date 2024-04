Nati Jota ratoneó a sus fans con tres fotos infernales

Nati Jota se fue de vacaciones durante el fin de semana extra largo. Disfrutando de un día a puro relax, se fotografió en el jacuzzi del hotel con una microbikini taparrabos bicolor, un diseño que se hizo sumamente popular durante el verano 2024 y que planea seguir vigente para la próxima temporada.Se trata de un traje de baño de dos piezas con corpiño triangular simple y bombacha colaless cavada, con moldería de taparrabos y tiritas de ajuste a ambos lados de las caderas que se atan en forma de moño, detalló el portalEl equipo cuenta con tiritas y breteles blancos, a contratono con el resto del conjunto que está confeccionado en verde oliva.En el pie de foto de la publicación, escribió un largo testimonio de su día: “Capturistas de barbarisca un ratito de descanso antes de seis millones de horas de ruta. Serán como 8 en realidad (no millones, simples horas) pero se hicieron largas. Sobre todo porque manejé yo 6 y pico de ellas y no es mi actividad favorita. Al menos no tanto tiempo”, comenzó escribiendo.Luego continuó: “Me duelen cosas del cuerpo que me hacen acordar que estoy por cumplir 30 y que a veces me duele la espalda por dormir. Tema estrategia de volver hoy en lugar de mañana -anteúltimo feriado del finde larguísimo-: la conclusión es clara y aplicable a casi todo. Si todos se avivan, nadie se aviva. Igual sospecho que mañana sea peor pero no lo sabremos hasta entonces. Buenas noches en este segundo y anteúltimo domingo seguido”.