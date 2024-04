Roxy Vázquez obtuvo el alta y deberá enfrentar un duro tratamiento

Roxy Vázquez recibió el alta médica luego de haber sido internada por segunda vez tras contraer dengue. La periodista ya había sido ingresada en un sanatorio hacía un mes debido a los síntomas de la enfermedad.



“Dengue parte 2. Gracias a mi familia y amigos por estar. Gracias a todos mis compañeros del noti y del canal por preocuparse y ofrecer su ayuda”, escribió Roxy Vázquez el sábado a la tarde en sus historias de Instagram. Al día siguiente, confirmó que ya podía regresar a su hogar. “Chau. Gracias por todo. A seguir la recuperación en casa. Felices Pascuas”, compartió en sus historias acompañando una postal de la clínica en la que estuvo ingresada.



En diálogo con TN Show, la comunicadora comentó que no volvió a contagiarse dengue: “Fue un cuadro viral severo que avanzó por las bajas defensas que dejó la enfermedad”. Según explicó, debe guardar reposo durante las próximas horas: “Tengo que ir recuperándome de a poco, comer bien, descansar, tomar mucho líquido. En 2 días me hago un chequeo de recuento de plaquetas nuevamente”.



“Todavía siento el cuerpo débil y cansado, me dijeron que es normal, que es el proceso posdengue”, detalló. En sus redes sociales, la locutora les había advertido a sus seguidores sobre la epidemia de dengue que azota al país: “Cuídense, por favor. El dengue no es joda”.