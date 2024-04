Morena Rial mostró por primera vez su pancita de embarazo: la foto

Luego de que Morena Rial (25) presentara a su nuevo novio, se comenzó a especular en redes con la posibilidad de un embarazo de la joven, que terminó confirmando al aire Luis Ventura, íntimo examigo de su papá, Jorge Rial.Morena se había mostrado reacia a dejar entrever su pancita, cosa que no ocurrió cuando visitó a Nazarena Vélez y Gladys Florimonte en el teatro Picadilly.La hija de Jorge Rial fue a ver la obra “Dos locas de remate”, que se estrenó este fin de semana en la Ciudad de Buenos Aires, y posó con las actrices en el camarín, con la mano en su pancita, en un gesto claro de embarazo que hasta ahora no había manifestado públicamente.A pocos días de conocerse la noticia de su embarazo, Morena, que también es madre de Francesco, eligió al padrino de su bebé en camino y lo anunció en redes con una foto en stories de Instagram que no deja lugar a dudas.Alejandro Cipolla, su abogado, confirmó en redes que Morena lo seleccionó para esta importante labor. “Al final soy el padrino. ¡Ti amamos!”, escribió, en una foto junto a More.