Pampita se mostró en microbikini rojo fuego desde un lujoso hotel

Pampita no para ni un solo segundo. A cada paso que da, la conductora no deja de marcar tendencia e imponer estilo con sus looks en cualquier lugar del mundo. Disfrutando del fin de semana largo junto a su marido Roberto García Moritán y su hija Anita, la modelo arrasó desde un lujoso hotel en José Ignacio, Uruguay con una microbikini rojo fuego.¿Los detalles? Se lució con un traje de baño de dos piezas rojo clásico y elegante. El corpiño de la dupla es simple, con moldería de triangulito. La bombacha, en tanto, es diminuta, colaless y cuenta con tiritas de ajuste a ambos lados de las caderas y arandelas doradas como toque final.Como complemento del equipo, la influencer sumó un par de lentes de sol rectangulares en total black y coronó el look con un peinado de rodete bajo muy descontracturado, ideal para disfrutar de un día de relax a orillas del mar.Rápidamente, el posteo llegó a coleccionar cerca de 75 mil “Me gusta” y casi 500 comentarios por parte de sus casi 8 millones de seguidores de Instagram.