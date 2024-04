Silvina Escudero se mostró en microbikini animal print con volados

Fanática indiscutida de las microbikinis, Silvina Escudero no abandona sus trajes de baño preferidos ni siquiera en pleno otoño. Disfrutando de un fin de semana largo a puro relax y descanso, la influencer se lució en el jardín de su casa con un conjunto animal print de alto impacto.La it girl deslumbró con un traje de baño de dos piezas con estampado de leopardo en tonos marrones. La dupla cuenta con detalles de volados, breteles bien finos y tiritas en celeste pastel, un color que es furor entre las famosas.¿Los detalles de la apuesta? El corpiño es simple, con moldería de triangulito y cuenta con pequeños volados en el delantero. La bombacha, en tanto, es diminuta, colaless y tiene tiritas de ajuste a ambos lados de las caderas que se atan en forma de moño.Siempre atenta a los detalles, la modelo sumó a su look un par de lentes de sol XXL en total black con vidrio semiopaco.En el pie de foto de la publicación, dejo un mensaje inspirador para sus poco más de un millón y medio de seguidores de Instagram. “Con el sol de verano-otoño te digo que… ¡una ganadora es una perdedora que intentó una vez más!”, escribió, seguido de algunos emojis de músculos.Luego agregó: “Cómo te quiero, solcito”, seguido de varios emojis de soles. En tan solo cuestión de horas, el posteo llegó a coleccionar miles de “Me gusta” y cientos de comentarios por parte de los usuarios de la aplicación de fotos, que no dudaron en dejarle todo tipo de halagos y elogios.