Sabrina Rojas posó con una enteriza negra cavada a orillas del río

Mientras disfruta de la Semana Santa en Córdoba junto a sus hijos y luego de haber hecho las paces mediáticas vía Instagram con Flor Vigna (ex novia de su exmarido Luciano Castro), Sabrina Rojas no deja de lado su costado más audaz y fashionista. La actriz, que es fanática de los trajes de baño diminutos y de los looks que dejan la lencería al descubierto, se fotografió a orillas del río en Carlos Paz con un look de pileta que nunca pasa de moda.En pleno otoño, marcó tendencia con un traje de baño enterizo en total black. Se trata de un modelo simple y listo, con breteles bien finos y detalles metálicos rectangulares plateados.Complementó el equipo de verano con un pañuelo gigante off white con flecos, que en algunas fotos usó a modo de pareo.En el pie de foto de la publicación, la rubia escribió: “Atardece en Córdoba” y, en tan solo cuestión de horas, el posteo llegó a coleccionar casi 20 mil “Me gusta” y cerca de 350 comentarios por parte de sus poco más de 1 millón de seguidores de Instagram, que no dudaron en dedicarle todo tipo de halagos y elogios.