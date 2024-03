Sofía Vergara mostró un recuerdo luciendo una microbikini

Sofía Vergara encendió las redes sociales con una foto retro en microbikini, captando la atención de sus seguidores. Conocida por su destacada actuación en "Modern Family" y por su papel principal en "Griselda", la actriz colombiana no solo brilla en la pantalla, sino también en el mundo de la moda, donde es vista como un ícono de estilo. En Instagram, donde acumula millones de seguidores, cada publicación suya se convierte en sensación, evidenciando su éxito tanto en proyectos profesionales como en su influencia digital.En esta publicación especial, la actriz retrocedió en el tiempo, mostrando la vez que usó una microbikini blanca que resaltó por su diseño minimalista y audaz. El top de estilo triangular se ajusta detrás del cuello, complementado por una bombacha colaless de corte alto, un look que muestra toda su elegancia. Con su pelo suelto, la figura internacional logró un estilo playero perfecto para el verano.La imagen vintage de Sofía Vergara causó sensación inmediata entre sus admiradores, quienes rápidamente llenaron su publicación de "me gusta" y elogios. Esta reacción reafirma la admiración que el público tiene hacia la actriz, no solo por su talento frente a las cámaras, sino también por su capacidad para inspirar con su estilo personal. Sin dudas, continúa siendo una de las personalidades más seguidas en el ámbito global y marca tendencia con cada una de sus decisiones de moda. (Rating Cero)