Mediática salió de fiesta con un look al borde de la censura

Karina Jelinek tiene a sus seguidores de Instagram acostumbrados a las más audaces tendencias, que van desde looks en microbikini y conjuntos de entrecasa hasta lencería. Cuando se trata de vestuarios nocturnos, la modelo es toda una experta y en su último posteo arrasó con su elección fashionista.La mediática se fotografió en un bar con un equipo total black formado por un microtop recto estilo corpiño, con espalda al descubierto, tiras finas y corte underboob, y una micromini de efecto cuero con terminación irregular que amagó con bajarse para las fotos.Siempre atenta a los detalles, sumó complementos que elevaron la apuesta en glamour: un bodychain que le recorrió parte del vientre -el accesorio de la temporada- y un par de botas bucaneras negras. ¿El detalle final? Por encima del conjunto sumó un blazer oversized gris oscuro a rayas que aportó una cuota de elegancia.Carismática y audaz como de costumbre, posó para los flashes con el pelo suelto y maquillaje simple en tonos neutros que incluyó gloss en los labios y máscara de pestañas. El posteo, además de sumar miles de likes, se llenó de elogios en la sección de comentarios, desde “Diosa” hasta “Siempre hermosa”.Esta no es la primera vez que la mediática apuesta a los fenómenos más audaces de la temporada para crear un look “al desnudo”, como dictan las tendencias. Algunos meses atrás, se filmó frente al espejo de un baño con una remera cropped gris underboob que dejó ver por debajo parte de sus pechos.Además, aprovechó para bajarse el pantalón de jogging gris, dejando al descubierto su lencería diminuta: una microtanga total black con doble tira XXS que combinó con un sensual bodychain plateado con dijes de caracol.Coronó la apuesta de entrecasa con un peinado semirrecogido de media cola de caballo y el resto del pelo suelto y muy lacio. Relajada y descontracturada, se mostró al natural, sin una sola gota de make up.