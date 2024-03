Alfa fue dado de alta tras permanecer internado por un problema cardíaco

Luego de la preocupación que despertó la salud de Walter “Alfa” Santiago al presentar un problema cardíaco tras salir de Gran Hermano 2023, razón por la cual debió quedar internado en el hospital, Laura Ubfal confirmó que el exparticipante del reality de Telefe fue dado de alta.“Buena noticia: #Alfa fue dado de alta”, informó la panelista del programa a través de su cuenta personal de X (antes Twitter), dejando en claro que Walter ya no permanece en el Sanatorio Las Lomas donde fue hospitalizado el miércoles pasado.“El tema de la presión arterial siempre es lo más difícil porque, hasta que no se controla, es lo que dispara un montón de situaciones. Así que bueno, están viendo qué tratamiento va a hacer”, agregó.Y cerró con un fuerte comentario que le hizo llegar Alfa: “Siente que este pico de tensión se lo provocó algo que ocurrió en la casa. Eso es lo que dice él. O sea, que lo estresó. No dijo qué momento. Muy sacado con Catalina. Seguramente tendrá problemas arteriales. Y bueno, eso se lo provocó”.