María Eugenia Ritó: “Estuve tirada y al borde de la muerte”

Tras haber visto una foto con Silvina Luna, Ritó se llevó las manos al corazón y dijo muy conmovida: “La verdad que Silvina era una gran persona. Fuimos compañeras y también amigas, no tan amigas”. Por otro lado, agregó: “Hemos compartido dos o tres Bailando e hicimos dos temporadas teatrales, con Carmen Barbieri y otra con Sergio Gonal. Y fuimos a eventos, cumpleaños, fiestas. La verdad que era muy divertida y con un gran corazón”.



Luego de ahondar en el triste tema de la muerte de Silvina Luna, Fer Dente quería saber la opinión de Ritó sobre la adicción a realizarse cirugías estéticas y retoques. “A todos nos pasa, a mí me pasó. No es para reírme, pero yo lo tomo desde un humor ácido, lo del tren bala, el micro diferencial, el avión. Se me vino la noche encima y sentía que no la podía remontar”, comenzó diciendo la ex vedette.



“Estuve tirada y al borde de la muerte, pero me decían ´vos sos otra cosa, no sos solo tu cuerpo´. Yo soy una artista, he trabajado con los más grandes”, cerró a Ritó, quien en los últimos años comenzó un camino para la recuperación anímica y física.