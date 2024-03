En pleno otoño, Cinthia Fernández no deja de compartir jugados looks en microbikini en sus redes sociales. Durante las últimas horas, la panelista compartió un video en su perfil de Instagram donde se mostró con un traje de baño de dos piezas en color negro.El corpiño es rectangular, al mejor estilo crop top deportivo; y la bombacha es diminuta, colaless y cuenta con tiritas de ajuste a ambos lados de las caderas que se atan en forma de moño.En el pie de foto de la publicación, la panelista le hizo una pregunta a sus followers: “¿Qué dicen? ¿Vuelvo o no a la tele?”. Rápidamente, los usuarios de la aplicación de fotos dejaron sus opiniones en la sección de comentarios.