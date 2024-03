Antonela Roccuzzo revoluciona Instagram cada vez que realiza una nueva publicación, ya sea acompañada de su gran amor, Lionel Messi, junto a sus tres hijos o posando sola con sus looks más audaces y últimos en tendencias. En esta oportunidad, la rosarina se fotografió con un look deportivo en tonalidades marrones.Posó para las fotos con un crop top estilo corpiño de un solo hombro y lo combinó con unas calzas tipo biker de tiro alto. Todo en marrón oscuro.Llevó los ojos maquillados con sombras en tonos marrones (a juego con el look) que acompañó con máscara de pestañas negras con efecto de arqueado y tupido, rubor rosado en las mejillas y un lipgloss sin pigmento, describióSus fanáticos no dudaron en dedicarle todo tipo de elogios.