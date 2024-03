“Sinvergüenzas” llega a Paraná y Christian Sancho explicó de qué trata la obra

-la obra que reúne a un grupo de amigos, una crisis y una oportunidad- arribará. En la cuenta regresiva para la presentación, uno de los actores que integra el elenco,, brindó precisiones asobre la narrativa teatral y ponderó “el amor inclaudicable que solo tiene la gente del interior”.En una entrevista “al desnudo”, el actor agradeció la posibilidad de ser incorporado a la gira de “Sinvergüenzas” y a, sentenció: “Es una felicidad enorme porque es hacer comedia, nuevamente; volver a encontrarme con compañeros que son maravillosos y todas las noches tenemos la posibilidad de disfrutar de algo muy divertido”.“Anoche, en General Cabrera, la sala estaba llena y fue muy hermoso porque el teatro está pasando por un momento muy difícil; es una situación muy complicada la que se vive a nivel económico, pero nosotros tenemos la posibilidad de ver a la gente divertirse”, valoró al respecto.El artista -que previamente protagonizó “Bien argentino” y “Sex”- recalcó “el agradecimiento de la gente al final de la función, esperándonos y diciéndonos `gracias por hacerme reír; necesitaba volver a reír, nuevamente´”. “Y eso es lo mejor que nos podemos llevar, más allá de ver la cantidad de gente disfrutando”, ponderó Sancho.“Tenemos el mimo de poder viajar por el interior y eso es lo mejor que al artista le puede pasar porque tratan muy bien, te reciben, te esperan; y más allá de que el teatro se llene o no, uno tiene la posibilidad, todas las noches, de encontrarse con un público que valora y agradece que vayamos a su casa”, remarcó en comunicación conLa obra es dirigida por Diego Rinaldi y protagonizada por Juan Palomino, Christian Sancho, Jorge “Carna” Crivelli, Luis "el Tucu" López, Alejandro Cupitó y Alexis "El Cone" Quiroga (ex Gran Hermano).Con dirección de Diego Rinaldi, y producción de Alberto Raimundo para Circus Entertainment Group y Facundo Venicio para Cupitó-Venicio Producciones, la obra llegará a Paraná este lunes en el marco del fin de semana extra largo por Semana Santa y el feriado por el Día del Veterano y de los Caídos en Malvinas.“Valoro mucho cuando se da la posibilidad de encontrarse con quienes tienen ese amor inclaudicable que solo tiene la gente del interior”, insistió.Y continuó: “En las manos tenemos una posibilidad muy linda, como lo es el hacer reír a la gente, y cuando escucha la risa y el aplauso en base a lo que genera la obra es muy lindo y gratificante, sobre todo en estos momentos”.En la oportunidad, Sancho contó que su personaje es el de “Lucho, el líder que trata de convencer a los muchachos, que tienen que desnudarse y hacer un club de streaptease para que las cosas empiecen a funcionar a nivel económico, porque son seis desocupados que transitan por uno de los momentos más difíciles de sus vidas: el desamor, el desempleo y la falta de trabajo los está llevando a todo en la vida”.“La obra arranca planteando un intento de suicidio de uno de esos amigos, entonces, cuando uno piensa que es un drama, pero no; esos dos minutos de arranque son el disparador para el comienzo de una comedia”, repasó.Punto aparte, Cristian Bello consultó al actor; se recordará que Christian Sancho y Celeste Muriega se casaron, luego se instalaron en Villa Carlos Paz para la temporada teatral y, al finalizar con este compromiso laboral, la pareja se encontró con el problema que atraviesan muchas familias: no encontrar una vivienda para alquilar.“Cuando terminó nuestro alquiler en noviembre, nos propusieron un alquiler irrisorio e ilógico porque se iba de 400 a 1.000 dólares ¡Y no podés pegar ese salto mortal tan grande! Entonces, decidimos guardar las cosas en un guardamuebles, porque después nos íbamos de luna de miel y de temporada a Carlos Paz. Al pegar la vuelta, teníamos que salir a buscar alquileres y los precios estaban al triple”, repasó al comentar: “Es el drama de mucha gente y eso fue lo que comentamos”.“No es solo una situación personal porque los alquiles subieron y todos estamos viendo posibilidades”, acotó al respecto. De hecho, y a modo de broma, comparó que junto a Muriega, atravesaron días similares a los que mostró la película “En busca de la felicidad”.