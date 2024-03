“Jamás me metería con el laburo de nadie, sé de sacrificio”, dijo Emilia Mernes

Emilia Mernes rompió el silencio tras ser acusada de bajarle trabajos a emprendedores mediante sus abogados, y fue contundente.A través de su cuenta de X (antes Twitter), la cantante manifestó: "Tengo la necesidad de salir a aclarar y decir que jamás me metería con el laburo de nadie, sé muy bien lo que significa el sacrificio y el esfuerzo, más aún en el momento que estamos hoy en día"."Yo no estaba al tanto de la situación, y ya pedí las respectivas disculpas a quienes corresponden, no necesito hacer un circo de esto. Y estaría bueno que se informen antes de difundir falsas noticias", sentenció Emilia Mernes.Emilia Mernes fue tendencia en los últimos días luego de que se diera a conocer en la red que sus abogados le pidieron a una emprendedora dar de baja sus productos relacionados a la cantante. Esto generó revuelo y los internautas le dijeron de todo.Ourfreedom Store, el emprendimiento de San Miguel que vende productos de distintos artistas, recibió una advertencia y lo hicieron saber a través de las redes: "El equipo de abogados de Emilia Mernes se contactó conmigo para que dé de baja todos los productos relacionados a ella (tales como el UNO, stickers y entradas de recuerdo) ya que no tenía el debido permiso para realizar productos con su nombre"."Por lo tanto, ya no se encontrarán disponibles en la tienda online ni en el perfil. Gracias por comprender", publicaron vía historias de Instagram.Sin embargo, la dueña del emprendimiento hizo un anuncio para aclarar esta situación y publicó: "Hola, chicos. Me enteré de todo el barbo de Twitter. Quiero aclarar que no quiero incitar ningún tipo de odio hacia Emilia, ya que este tipo de cosas están fuera de sus manos. La mayoría de las veces de este tipo de situaciones se deben a los managers o los que manejan la imagen de X artista"."Ella ya se comunicó conmigo y me avisó de que no estaba al tanto de la situación y que está todo bien. Espero que estén todos bien y que tengan una buena noche", explicó desde la cuenta.En las redes generaron repudio por lo sucedido, y varios internautas se expresaron con enojo.