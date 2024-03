Gran Hermano: hay nuevo líder y revelaron quién hizo la fulminante

Gran Hermano 2023 tiene una semana muy particular por el ingreso de Alfa a la casa, y encima este martes se llevó a cabo la definición de la prueba del líder, clave de cara a las nominaciones.



Luego de la eliminación de Rosina, los jugadores tuvieron la primera gran prueba, con el objetivo de mantenerse una semana más en el reality.



Se trató de una competencia de equilibrio que a los jugadores les costó por demás. Finalmente, hubo una final con protagonistas femeninas: Zoe y Paloma.



Paloma, que venía de ser fulminada pero se salvó en la última gala de eliminación, ganó la prueba y consiguió la inmunidad esta semana.



Además de asegurarse al menos una semana más en la casa más famosa del país, tendrá el jueves la potestad de elegir a quién salvar y a quién agregar en la placa.





Quién hizo la nominación fulminante esta semana en Gran Hermano

El conductor Santiago del Moro reveló que Alfa hizo la nominación fulminante. Sí, el veterano exparticipante de la pasada edición entró para jugar y sin dudas que lo está haciendo.



Walter no perdió el tiempo y en su primera jornada en la casa más famosa del país hizo la fulminante. Lo que no se conoce, hasta ahora, es a quién, aunque posiblemente sea a Catalina, con quien protagonizó varias peleas. (NA)