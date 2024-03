Sol Pérez lució un minivestido con un cangrejo de su signo como detalle

La ex chica del clima eligió un minivestido -uno de los infaltables de su vestidor- en color beige con detalle de elásticos fruncidos, falda XXS y sugerentes aberturas cut out en la espalda y el vientre que se unieron a un escote pronunciado hasta la parte baja del abdomen.Para complementar y adornar las zonas de piel que quedaron a la vista, la rubia sumó un bodychain (también conocido como joya corporal), que en el 2023 se convirtió en uno de los accesorios protagonistas. Se trata de un llamativo modelo de cadenas doradas con un cangrejo gigante -símbolo del signo de cáncer- que adornó el cuello y el vientre.Como en todas sus apuestas, el pelo y el make up no pasaron desapercibidos: llevó un peinado voluminoso con ondas y jopo y una apuesta de maquillaje con sombras grises y marrones en la mirada, delineado, rubor en las mejillas y gloss en los labios. Como ya es costumbre, los seguidores de la mediática la halagaron en el posteo que hicieron sus estilistas, Camilo Duranm y Alan Elizalde, en Instagram: “La reina” y “Qué mujer tan bella”, comentaron, entre otros elogios.