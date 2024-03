El tremendo show de Ke Personajes con invitados de lujo en fotos y videos

La banda Ke Personajes se presentó este fin de semana en la ciudad bonaerense de La Plata e hizo delirar a sus fans. Se trató de un show en el estadio de Estudiantes con una puesta en escena impresionante y que contó con invitados de lujo.Fueron más de 2 horas y media con los hits del grupo liderado por Emanuel Noir, en un espectáculo que terminó pasada la medianoche. Daniel y Pablo Lescano, Ulises Bueno, La Delio Valdez, Dread Mar-I y FMK le pusieron color a una noche en la que el público coreó cada uno de los temas.Un momento emotivo fue cuando Noir hizo subir a un hombre al escenario, que le propuso casamiento a su pareja ante sus hijos y los más de 30 mil espectadores que colmaron el estadio de 1 y 57. Hubo llantos, anillo y aplausos que llegaron desde el campo, las tribunas y las plateas.El grupo originado en 2016 en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, prometía “la noche con la luna llena jamás antes vista”. Y así fue porque dejó todo en el escenario y regaló sorpresas toda la noche, no sólo con sus hits e invitados sino también con covers que hicieron vibrar a los fanáticos.La banda de Emanuel Noir (voz), Sebastián Boffelli (dirección y percusión), Enzo Martínez (güiro) y Joel Brem (teclados) celebra así este camino recorrido en los últimos años, en el que -aseguran- no han faltado los obstáculos, pero tampoco las satisfacciones.A fuerza de trabajo y un estilo distintivo que fusiona cumbia tradicional con otros géneros, en menos de una década Ke Personajes se ha convertido en un fenómeno popular, que no para de conquistar público ni de escalar puestos en las listas de las plataformas digitales: ya suma dos mil millones de reproducciones en YouTube y mil millones en Spotify.