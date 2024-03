El imitador de Sandro contó cómo fue la visita de Milei a su show

Fernando Samartín es imitador de Sandro hace 20 años. Con el apoyo de los familiares del cantante y de sus seguidoras, conocidas como "Las nenas", fue cosechando cada vez más fanáticos que lo acompañaron a su esperado show en el teatro Gran Rex.Lo que nunca imaginó fue que entre los presentes estaría el Presidente de la Nación, Javier Milei, cantando eufórico uno de sus temas, junto a su pareja, la humorista Fátima Flórez.En diálogo con Radio Metro, Fernando Samartín contó cómo vivió esa experiencia: "Hace cuatro meses que lo estamos preparando con los nervios que implica un Gran Rex, estaba en el camarín y de repente había perros revisando el teatro y ahí me entero".El imitador de Sandro explicó que mantiene una amistad con Fátima Flórez porque trabajaron juntos por seis años. Entonces le mandó un mensaje para invitarla, pero ella le respondió que ya había visto su publicación y había comprado las entradas. "Pensé que iba a ir con su asistente o con Polino y de repente un perro en el camarín", aseguró el artista.Si bien a Samartín le sirve la visita del mandatario porque puede difundir más su trabajo, no quiere que la imagen de Sandro quede ligada a un partido político. "Mi única preocupación es la siguiente: Sandro nunca tuvo una posición partidaria. Yo no puedo permitir que se lo vincule a un partido por respeto a él y a su familia, pero creo que lo manejé con inteligencia y templanza para que no suceda y lo bueno es que se visibilizó el trabajo que vengo haciendo hace 20 años. Es emocionante que con esto se conozca mi laburo".Tras el show, Milei y Flórez se comunicaron con Samartín para agradecer y felicitarlo: "No fue a saludar a camarines. Me hicieron legar un mensaje los dos agradecidos, que estaban muy contentos con el espectáculo".