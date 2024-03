Gran Hermano: quién hizo la nominación espontánea esta semana

Foto: Furia hizo la espontánea

De cara a la gala de nominación del miércoles, ya se efectuó la espontánea en Gran Hermano 2023.



El conductor Santiago del Moro reveló este lunes que uno de los participantes ingresó al confesionario y usó la nominación que otorga tres y dos votos a los destinatarios, incluso antes de conocer al nuevo líder. Quién hizo la nueva nominación espontánea en Gran Hermano 2023 Como no podía ser de otra manera, y quizás al ya no poder hacer la fulminante, “Furia” fue la encargada esta semana de realizar la nominación espontánea. Lo que todavía no reveló Del Moro fue a quién fueron dirigidos esos votos de la considerada mejor jugadora de la edición.



Cómo es la nominación espontánea

La espontánea puede realizarla el primer participante que pida su uso en el confesionario. El concursante que la efectúa otorga 3 y 2 votos, en lugar de 2 y 1, a los respectivos nominados.



Si bien no parece mucho, un solo punto puede hacer la diferencia a la hora de armar una placa de nominados.



Qué diferencia hay entre la espontánea y la fulminante

La diferencia con la nominación fulminante es que importa cuántos votos en total acumule la persona que la reciba, ya que irá directamente a placa.



Aunque parece un arma potente dentro de la casa, en caso de que el destinatario de esta medida también reciba un buen número de votos de parte del resto de sus compañeros, no hace la diferencia. Por el contrario, queda desperdiciada la jugada.