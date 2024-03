Emoción, looks vibrantes y gran despliegue escénico en megashow de María Becerra

Con tan solo 24 años, María Becerra hizo historia al ser la primera mujer argentina en llenar el estadio de River Plate.Las fallas técnicas del viernes, que hicieron que el comienzo del show se demore más de dos horas, no lograron empañar la sonrisa de María, quien les ofreció a sus fanáticos un recital de nivel internacional.La puesta en escena, con enormes pantallas y luces, sumado al despliegue coreográfico y los impactantes cambios de look, hicieron que la parte visual del show sea imponente.Como era de prever, la emoción se apoderó de María Becerra cuando salió a escena. Sin embargo, la artista enfrentó el desafió con potencia, desenfado y un gran profesionalismo, publicóLa Nena de Argentina hizo un repaso de sus exitosas canciones, presentó un tema inédito y se dio el gusto de cantar junto a su hermana Ailín Becerra, Pídelo. Las Becerras fueron ovacionadas por el público, no solo por la canción sino porque lo dieron todo en el baile.Orgullosa del camino recorrido y de la incondicionalidad de sus seres queridos, María les dedicó a su mamá y a su papá una de las canciones más personales y emotivas, titulada Desafiando el destino.Al momento de regalársela a sus familiares y al público, Becerra protagonizó un divertido blooper al equivocarse el nombre del tema. “Esta canción se llama Dime como hago. No, me equivoqué (risa). Se llama desafiando el destino. Mamá, papá, se las dedico. ¿A quién más? A toda mi familia. La estoy cantando al frente de miles de personas. Es tremendo”, dijo la cantante, emocionada.Otro de los momentos especiales del show fue cuando María Becerra se subió a una tarima, que tomó altura y pudo cantar mirando la inmensidad del estadio, repleto de personas que coreaban su nombre.“Es increíble estar acá y poder verlos a todos. Salúdenme. Es tremendo estar acá y ver la cantidad de personas que vinieron. Gracias, no lo puedo creer. Muchas gracias en serio”, expresó la cantante, viviendo una noche inolvidable.