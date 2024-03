La emoción de Sol Pérez luego de haber logrado uno de sus máximos sueños

Aquellos que siguen de cerca a Sol Pérez en redes sociales sabrán de su pasión por el entrenamiento físico. Es rigurosa y disciplinada. No abandona la actividad ni quiera cuando está de vacaciones, ya que siempre aprovecha las instalaciones del hotel al que va.Sin embargo, esta semana contó que lleva más de un mes sin entrenar, sin pisar ese gimnasio que es como su segunda casa. “Hoy tengo otro objetivo, otra prioridad que no me lo permite”, confesó. Eso tiene que ver con la carrera de abogacía en la que se enfocó desde el primer día en el que se inscribió para cursar.Y como todo esfuerzo trae frutos, este viernes 22 Sol sacó a relucir toda su felicidad. Contó que rindió bien su último final y que ya es abogada. En realidad, le falta la tesis, pero técnicamente ya se le puede decir doctora. A través de sus redes, abrazada a su pareja, Guido Mazzoni, soltó: “Estoy muy, pero muy feliz”.“No puedo crecer, dos horas duró mi examen oral y escrito. Primero la parte escrita, salís de la sala y después te toman la parte oral, y en el oral me mataron. Me hicieron mil preguntas súper difíciles. No saben las preguntas…cinco materias en un examen, imagínense. Eran cosas muy…pero bueno, lo superamos. Me saqué un 7”, comentó Pérez.Por otro lado, le agradeció a su familia y, sobre todo, a su mamá, que siempre estuvo a su lado. “Creo que te podés recibir de abogada ya, con todo lo que me escuchaste”. Con respecto a la tesis, contó que ya la hizo, la aprobó, pero tiene que ir a defenderla.