Oriana Sabatini encandiló luciendo un look elegante y sensual

Oriana Sabatini es una de las influencers más reconocidas del momento. En Instagram tiene más de 6 millones de seguidores. Sus looks causan sensación. Marca tendencia y siempre está al tanto de las últimas novedades en el mundo de la moda. En pareja con el futbolista Paula Dybala conquistan a sus fans con cada fotografía que comparten juntos.La modelo enamoró a todos con su outfit. En esta ocasión, eligió un conjunto de prendas sensuales y elegantes. Desplegó todo su estilo y brilló de manera muy chic con la combinación de estilos que vistió.Oriana Sabatini compartió una serie de fotografías en donde se la puede observar posando a cámara con un look muy similar al que lucía la mítica actriz Audrey Hepburn. Causó sensación entre sus seguidores que rápidamente hicieron la comparación.La influencer posó con un conjunto muy elegante y sensual. Una camisa blanca y arriba un espectacular abrigo estilo saco en color negro. El toque distintivo al look se lo dio el peinado que eligió. Pelo atado y rodete y un maquillaje muy marcado. Lápiz labial en color rojo pasión y delineado negro para los ojos.Sus fans alucinaron con el outfit y rápidamente le dejaron miles de likes a las fotografías. Los mensajes de halagos no tardaron en llegar y Oriana agradeció el cariño de sus seguidores. (Vía País)