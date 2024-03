La hija mayor de Nicole Neumann hizo su primera campaña como modelo

Indiana Cubero, la hija mayor de Nicole Neumann y Fabián Cubero, sigue los pasos de su madre en el modelaje. La adolescente de 16 años hizo su primera campaña para una marca deportiva y compartió las fotos en su cuenta de Instagram, que hace poco abrió al público.La adolescente posó para las fotos con un catsuit deportivo sin mangas, con breteles bien finos y escote en V en color rosa que es furor. Sus seguidores la compararon con NicoleEn otra de las imágenes que compartió en su perfil, se mostró de espaldas a la cámara con un catsuit muy similar pero cubierto de frunces, un detalle de moldería que es furor. Además, la prenda cuenta con una enorme abertura cut out en la espalda adornada con tiras que se atan con moño.Como si esto fuera poco, combinó su look con el make up y lució los ojos maquillados con sombras en tonos rosados que acompañó con algo de rubor y un labial rosa claro.Siguiendo con la misma gama de colores, Indiana Cubero fue fotografiada con un conjunto deportivo de dos piezas en fucsia megashocking: crop top rectangular deportivo y calza biker de tiro alto.El turquesa es otro de los colores que se impone con fuerza en el mundo de la moda, tanto para los looks urbanos como para las microbikinis. En este caso, la joven posó con un canchero conjunto de crop top deportivo de mangas 3/4 con escote en V y frunces, y calza tipo biker de tiro alto, sin costuras. Todo en este tono.Finalmente, la rubia también deslumbró con un conjunto en verde agua bien claro.En el pie de foto de la publicación del posteo que compartió en su perfil, Indiana escribió emocionada: “Primer campaña 2024″.