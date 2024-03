Oriana Sabatini habló de su boda, la maternidad y la infidelidad

Oriana Sabatini se encuentra en Buenos Aires ultimando los detalles de su boda con Paulo Dybala, que se realizará el próximo 20 de julio en un salón de la zona de Pilar, con unos 300 invitados, entre ellos varios famosos y los jugadores de la Selección argentina campeona del mundo en Qatar 2022.Durante una entrevista en LAM, la cantante reveló algunos detalles sobre su casamiento y también habló sobre la maternidad y la infidelidad, entre otras cosas.“No tenemos definido, tampoco queríamos que sea muy grande. Ese día es tan especial, en los casamientos que fui veo a mis amigas saludando gente que tal vez ni conocen. Si te ponés a calcular los minutos que pasas hablando con cada persona, con gente que quizás ni conoces. El primer mes ya teníamos la lista. No invité gente de compromiso”, destacó la hija de Catherine Fulop y Osvaldo Sabatini.“Mi papá está llorando. Ayer fuimos al Dock e hicimos una pasada, un ensayo. Ahora nos vemos bastante seguido, yo vengo bastante seguido a Argentina, y si no a veces ellos van a Estados Unidos y aprovechamos cuando tengo que trabajar allá. Hace cinco años que me fui, igual no lo siento, pasa muy rápido, el venir tan seguido hace que no sienta tanto la distancia. Mi mamá quiere saber todos los detalles, hay algunas cosas que no les digo”, contó Oriana.

La joven actriz no cree tener una luna de miel: “No sé, me da algo de fiaca, siento que al no tener hijos hemos tenido lunas de miel. Nos gusta estar con amigos, disfrutar, fluyamos”. Lo que sí tienen más en mente es el proyecto de tener hijos: “Nos gustaría, ¿muchos? No sé”.Por último Oriana habló sobre las críticas en redes sociales y sobre la infidelidad: "Que la gente diga lo que quiera, yo lo conozco a Paulo. Sé lo que hace, lo que no hace, y estoy súper tranquila. No leo nada. Pero lo que siempre dije es ‘si mi novio me caga y alguien me lo quiere venir a avisar, que venga con pruebas’. Porque si no tenés pruebas no estás haciendo un bien. Sos un choto. Es para joder… No es la muerte de nadie que mi novio me sea infiel. La gente se hace una película en la cabeza… Es feo que te digan que sos una cornuda consciente, pero no es grave. Lo peor que puede pasar es separarnos. Hay mucha fantasía".