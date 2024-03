Sol Pérez mostró su abdomen: por qué dejó de entrenar hace más de un mes

Sol Pérez sorprendió luego de haber revelado que desde hace un mes no practica gimnasia.“Hace más de un mes que no entreno. Hoy tengo otro objetivo, otra prioridad que no me lo permite”, comenzó explicando. Y continuó: “hoy cuando me desperté con mi cabeza llena de mier. . . , me recordé que no pasa nada, que no hay que exigirse tanto a veces”.“Y se los quería compartir por si alguna o alguno está colapsado como yo, los quiero!”, completó la panelista televisiva.Si bien no especificó cuál era ese objetivo importante, entre los comentarios se destacó la respuesta de su marido Guido Mazzoni quien le expresó: “No queda nada”, junto a dos emojis, uno de libros y otro de una balanza. Se debe a que Pérez se encuentra finalizando la carrera de Abogacía y es por eso que dejó todo en pos de lograr su objetivo universitario.