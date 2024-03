Flor Vigna aseguró que se separó de Luciano Castro por culpa de Sabrina Rojas

Flor Vigna se encuentra presentando su nuevo tema musical "Puedo Solita", que compuso tras su separación con Luciano Castro cuando decidió viajar al Sur del país en busca de inspiración.



Tras la publicación de un video hot que trajo mucho revuelo y las polémicas declaraciones que hizo durante su paso por el Bailando 2023, Flor volvió recargada y aseguró que Sabrina Rojas, ex de Luciano Castro, influyó en su separación.



"Sí, tuvo un montón que ver. Creo que había una intención muy grande en que eso suceda. Hubo muchos actos feos y al final terminó influenciando. Yo lo intenté todo con Sabri, pero no quiero darle lugar a eso, ya está… El camino es no estar juntos y hay muchas razones de por qué no", dijo Vigna durante una entrevista con Socios del Espectáculo, en la que remarcó que "cuando te separás, tu mundo arranca de vuelta".



En Noche al Dente, la cantante dijo que "no hay que caretear la vulnerabilidad, ni romantizar el drama. Luciano fue un gran amor, pero ahora tengo que poder solita. Me cansé que cuenten las cosas de cualquier forma, pasé enero y febrero a puro llanto, entonces me grabé llorando porque me lo sugirió mi psicóloga".