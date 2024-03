Daniel Osvaldo reapareció públicamente luego del pedido de ayuda

Daniel Osvaldo conmocionó a todo el fútbol argentino con un inesperado pedido de ayuda por estar atravesando una depresión. Los mensajes de aliento y apoyo no tardaron en llegar, pero luego no se conocieron más detalles de su situación. Este jueves, el ex delantero reapareció públicamente de manera sorpresiva.El ex jugador de Boca visitó la cancha de Talleres de Remedios de Escalada y vio el partido por la Primera Nacional ante San Martín de San Juan. Al ver su presencia, las cámaras de la transmisión lo enfocaron directamente y se generó una gran repercusión en las redes sociales.Con boina, campera, bigote y un habano, Osvaldo se mostró nuevamente en público y llevó tranquilidad a sus fanáticos.