Magui Bravi reveló cómo vive la maternidad tras el nacimiento de su primer hijo

Magui Bravi habló sobre cómo vive el puerperio tras el nacimiento de su hijo, Galileo. “La verdad es que para nosotros fue muy difícil la última parte del embarazo y por eso es que ahora cada cosita yo me la tomo con mucha calma”, comenzó contando la modelo.



Luego, continuó: “Voy día por día, la maternidad en realidad no es nada fácil, la lactancia mucho menos y por eso es que decidí disfrutar absolutamente todo sin complicarme de más”.



“Sin autoexigirme más de lo que debería, pido ayuda si la necesito porque eso es muy importante, sobre todo porque yo vine de un parto súper difícil como para encima exigirme”, explicó.



Así, la influencer habló de la lactancia: “Por ejemplo, una lactancia exclusiva cuando mi hijo estuvo en Neo, lo cual él ya empezó con fórmula desde que nació porque había que suplementar”.



Bravi reveló en Ciudad Magazine el pacto que hizo con el papá de su hijo para distribuirse las tareas con Galileo: “Él al menos una mamadera a la noche se las da”.



“Y como mi hijo come cada tres horas, gané seis horas de sueño que para mí son básicas. En los pañales él es mejor que yo, está re canchero, lo revolea al pibe como si lo hubiese hecho toda la vida”, contó a Mshow.

Fuente: Ciudad