Gran Hermano: los nuevos líderes y quién quedó nominada con la fulminante

Martín y Zoe ganaron la prueba y son los nuevos líderes de la semana ?



?Seguí el minuto a minuto en https://t.co/Ppl6ji2TwC y viví #GranHermano gratis las 24hs en @directvla y @dgo_latam pic.twitter.com/WUmSze4tY7 — Gran Hermano (@GranHermanoAr) March 13, 2024

Como todos los martes, Gran Hermano 2023 tuvo su prueba del líder que esta vez fue en pareja, por lo que son dos los jugadores que lograron la inmunidad.Los vencedores obtuvieron la inmunidad al menos por una semana, pero además el jueves podrán modificar la placa de nominados salvando a uno y agregando a otro.QLa final fue entre las parejas de Darío y Joel, quien ya tenía su inmunidad asegurada por el teléfono rojo; y Martín y Zoe.Los equipos tenían que armar una torre con diferentes elementos, y la competencia se definió de forma agónica:Ambos se aseguraron al menos una semana más en la casa más famosa del país, pero además deberán ponerse de acuerdo una vez que esté conformada la placa de nominados.En la gala de este martes, el conductor Santiago del Moro comunicó a los jugadores que habían sido habilitadas las nominaciones especiales, y que uno fue fulminado, por lo que ya quedó en placa.Reveló que un participante ingresó al confesionario yA diferencia de la nominación espontánea, que otorga tres o dos votos a los destinatarios, la fulminante manda a la “víctima” directo a la placa de nominados.Cada jugador podrá hacer uso de la nominación FULMINANTE una sola vez durante toda su estadía en la casa.La nominación fulminante envía a placa de manera directa a la persona elegida por quien la efectúa.El líder de la semana puede perder su inmunidad si es "fulminado".El líder no puede salvar al jugador nominado en la fulminante.El que hace fulminante no puede hacer una nominación espontánea en la misma semana.El que hace la fulminante no puede hacer la nominación tradicional de los miércoles.Al igual que la espontánea, un solo jugador puede hacer una fulminante por semana.Si alguien ya hizo la nominación fulminante, se anunciará a los jugadores quién es el "fulminado" antes del proceso de nominación.La placa final estará compuesta por el "fulminado" y los participantes más votados en la nominación tradicional.