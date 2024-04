Muerte en práctica estética: "Kinesiólogos no pueden inyectar ninguna sustancia"

En septiembre del 2020, Claudia Bertoldi concurrió a un centro de Kinesiología de Concordia, donde falleció a raíz de una embolia gaseosa, producto de una presunta mala praxis durante un tratamiento estético llamado carboxiterapia, en el que con una aguja introducen de manera subcutánea dióxido de carbono.Por el caso fue imputada la kinesióloga Soledad Mitre, quien actualmente transita un juicio.En diálogo con, el Fiscal Martín Núñez, explicó que “se concluyó la prueba por parte de la defensa y antes de eso, la producción de la prueba por parte de la acusación, tanto de la Fiscalía como de los abogados querellantes. Hoy por hoy estamos en un cuarto intermedio hasta, en principio, el jueves 2 de mayo, que se tendrá el último testimonio, que es el de la imputada, que tendrá la última palabra”.Luego “se pasará a los alegatos, es decir, a la valoración que hacemos las partes sobre la prueba que se produjo y qué pena se va a solicitar, si así fuere. Luego el juez pasa a elaborar su veredicto, su sentencia en el plazo de 10 días que tiene para ello”, indicó.Según comentó, “ha surgido evidencia que estamos ante una profesional que ha invadido competencias que no son de la Kinesiología. A esto lo dijo con claridad el presidente del Colegio de Kinesiólogos. Los kinesiólogos no pueden inyectar en los cuerpos de las personas ninguna sustancia ni medicamento. Se hizo una práctica de tipo médica por parte de una kinesióloga”.También “surgió con claridad que la práctica de carboxiterapia debe provocar la inyección en forma subcutánea, de forma oblicua a la piel, y en este caso la inyección se produjo de forma perpendicular. Se produjo una práctica mal realizada porque de esta forma se accede a una parte más profunda de la anatomía de la persona y más se accede a las venas. Se inyectó el gas en la vena, lo que terminó provocando este paro de corazón”.“La defensa tiene otra teoría. No niega que el gas haya llegado al corazón, porque está en la autopsia, pero aducen de que el gas llegó por absorción de los tejidos, lo cual es imposible. Entiendo que esto no es posible porque así lo han dicho los médicos forenses. No es que no exista la absorción de gas, pero debe ser en cantidades enormes, 10 veces más que una carboxiterapia y no insertada en el torrente sanguíneo”, dijo.Como se trataba de una práctica médica, “requiere de una respuesta, una aparatología necesaria y lugar predispuesto para atender una urgencia si se provoca como en este caso una embolia gaseosa. Un Instituto de Kinesiología no es el lugar idóneo para realizar una intervención como esta”.“Si tenemos un despacho favorable, espero que quede en claro que los kinesiólogos no pueden hacer carboxiterapia porque es una práctica que está reservada a los cirujanos plásticos y no a personas que, como mucho, pueden aplicar una acupuntura”, agregó.Remarcó que “hay que dejar en claro que cuando ocurrieron estos hechos, quién presidía el Colegio de Kinesiólogos, dio una respuesta ambigua cuando le consultaron por esta práctica. Dijo que un kinesiólogo es un profesional de la salud con capacitación para cuestiones estéticas y cada quién sabe hasta dónde llega la competencia. Esa respuesta es muy peligrosa porque con ese criterio un kinesiólogo podría hacer cirugía estética y no habría diferencia con un cirujano plástico, ya que ambos tienen competencia estética. Si el estado distingue y capacita a dos personas con conocimientos y prácticas distintas, es porque las competencias son distintas. Ahora, el presidente actual dijo que esto no se puede hacer, ahora hay claridad”.El aparato con que el Soledad Mitre realizaba las prácticas de carboxiterapia “fue secuestrado y tengo entendido de que continúa trabajando, pero no llevando adelante esta práctica en particular. No puedo aseverarlo a ciencia cierta porque no estamos con ella 24 horas”.