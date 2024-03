Jimena Barón venderá sus fotos de alto voltaje para pagar cuentas

La situación económica afecta a todos los argentinos, incluso a aquellos que tienen una posición un poco más acomodada, pero los aumentos hacen que sea cada vez más difícil afrontar todos los gastos cuando llegan las facturas a fin de mes.



Una de las que se quejó de los aumentos fue Jimena Barón. “Hiperventilé cuando subió a 240 la obra social de mi vieja el mes pasado”, comenzó a quejarse en su cuenta de X la cantante.



“Se me acaban de debitar 360 con el nuevo aumento”, detalló la artista, que ya encontró la manera de recaudar más dinero para poder hacerle frente a los incrementos.



"Se pica ese OnlyFans", ironizó la cantante, que tiene fotos sexies a la venta en esa plataforma y que es una fanática de trabajar su cuerpo en el gimnasio, al punto tal que tuvo que dar explicaciones sobre su imagen.



"Basta a las nutricionistas o las coaches, no sé quiénes son, con poner imágenes mías y decir: ‘Porque esto es un mal ejemplo’. Es un mal ejemplo, porque no hay que hablar de cuerpos ajenos”, puntualizó Barón. “Si vos me seguís, Miriam, Mabel, Esther... Quien sea que está usando mi foto para decir que yo soy mal ejemplo de algo, estás mintiendo porque yo entreno muchísimo y como muchísimo”, había explicado.



“Es una reverenda poronga y debe terminar esto de usar el cuerpo del otro para decir: ‘Esto no está bueno’ o ‘Esto es re peligroso’. Usá el tuyo, googleá la imagen de una suricata... No pongas mi foto ni la de mis colegas. Estoy harta porque de repente son todos modernos, avanzados y empáticos, pero no paran de opinar de cuerpos ajenos. No pongas mi foto, maldita nutricionista, que seguramente le das seis almendras a tus clientes”, se burló.



“Si yo, a pesar de amar mi cuerpo y registrar que es muy lindo, me encanta y lo amo, quiero llegar a otro lugar, a otro punto y tengo como meta tener más músculo, estar más marcada y agrandar mis brazos o lo que sea, déjame tranquila. Yo no estoy diciendo: ‘No coman’ o ‘deshidrátense’. Déjenme en paz. Es mi cuerpo y si yo me veo regia, pero quiero seguir esforzándome para verme de otra manera, me dejan en paz”, finalizó.