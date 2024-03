Julieta Poggio habló de rumor de noviazgo entre Marcos Ginocchio y China Suárez

Dos de los personajes más queridos de la anterior edición de Gran Hermano fueron Marcos Ginocchio y Julieta Poggio. No sólo por el gran carisma que tenían, sino también porque fue el “shippeo” más grande que hubo en aquella edición. Los fanáticos querían, a toda costa, que fueran pareja en la vida real. Si bien la bailarina en ese momento estaba de novia y le prometía fidelidad a su pareja, había clips que daban indicios de que había química dentro de la casa.



Hace unas semanas, finalmente Julieta confirmó lo que los espectadores del reality querían saber desde hace mucho tiempo: luego de su paso por la casa más famosa del país, tuvieron un romance que acabó rápidamente. Aunque ella confirmó que en la actualidad mantienen una buena relación y que se quieren mucho.



Ahora, el “Primo” fue vinculado con una de las figuras del espectáculo más importantes del país: María Eugenia Suárez. A finales de 2023, la cantante fue vista con el influencer en México, lo que generó todo tipo de repercusión en redes sociales. Aunque la realidad era que estaban juntos por compromisos laborales ya que tenían que grabar una publicidad.



Pero luego comenzaron a verlos juntos en fiestas, como cuando se encontraron en un after party organizado por el periodista Lizardo Ponce en su casa luego de haber ido a la famosa fiesta Bresh.



Ante estos rumores, la China rompió el silencio y dijo: “Chicas, dejen de decir ‘no es por ahí, Primo, no es por ahí’ porque no estamos juntos. Así que relájense. Ya lo dije 20 veces”. Por su parte, Marcos respondió lo mismo en un vivo de Instagram.



Ahora, fue Julieta Poggio quien habló al respecto. En una entrevista con LAM, quisieron preguntarle sobre el tema: “¿Viste el vivo de la China y Marcos el otro día?”, le consultaron, a lo que ella respondió que lo vio muy poco porque estaba con la agenda ocupada con su compromiso como panelista en Gran Hermano.



“¿Le creíste a él cuando dijo: ‘No estamos juntos’?”, le preguntó el periodista. “Esa parte no la vi porque justo estaba en la gala”, dijo ella sin querer entrar en la polémica. Ante esta respuesta, el notero le contó lo que pasó y Julieta respondió tajantemente: “Bueno él dijo que no y ella lo mismo, por lo que te quiero preguntar si vos les crees”.



“¿Por qué tendría que desconfiar? Yo creo en su palabra”, concluyó para concluir en el tema.