Publicó video infernal y reaccionó ante las críticas: “Me amo y me disfruto”

Lejos de pasar lo alto las críticas que recibe en las redes sobre su cuerpo, Mónica Farro recogió el guante y respondió sin filtro.“Es muy gracioso ver como creen que me ofenden sus comentarios al decir ‘está toda hecha por (Aníbal) Lotocki’”, comenzó diciendo la vedette junto a una foto que subió a Instagram Stories en la que se la ve entrenando en un gimnasio, después de haberse mostrado varias veces a favor del polémico médico que la operó.“Entiendo que tienen esa necesidad de gastar segundos de su vida para opinar con mala leche, pero no me preocupa”, agregó, dejando en caro que no le afectan los comentarios feos que lee en su red social.Y cerró, firme con su postura: “Yo me amo y me disfruto que es lo más importante. No sé si saben que el cuerpo es de la cabeza a los pies, no solo 2 o 3 partes. Hablen, digan, opinen me divierten”.Mónica Farro abrió su corazón y dio detalles de cómo piensa encarar su futuro después de haber vivido varias situaciones dramáticas en su vida.Indagada por si logró ahorrar con sus exitosos proyectos laborales, la vedette compartió un profundo pensamiento en vivo: “Lo que pasa es que yo siempre mandé mucha plata para Uruguay para la familia. Yo tendría que haber comprado un departamento antes y se me ocurrió comprarlo ahora que el dólar está muy alto, entonces la plata se me fue un poco”, comenzó diciendo.“Yo estoy feliz. A mí me gusta trabajar. Estuve en tantos momentos en los que casi pierdo la vida que no me interesa pensar en el futuro. Hace poco tuvimos un accidente en Panamericana con mi marido y su hijo, y casi nos matamos”, agregó.Y cerró, sincera: “Me interesa pensar en el hoy y yo voy día a día. No sé si está bien o si está mal, pero es como casi siempre viví. Obviamente, uno necesita algo para el futuro, pero no me veo ni poniéndome un gimnasio, ni casa de ropa, ni zapatos. No sé con qué me veo. Me pasa que me veo de 20 años todavía”.