Participante de Gran Hermano podría ser expulsada tras comentario sobre la AMIA

En las últimas horas, un desagradable comentario de Agostina Spinelli dentro de la casa de Gran Hermano generó un fuerte repudio en las redes sociales y podría derivar en su expulsión del reality.Todo sucedió en la cocina de la casa, mientras la participante lavaba los platos junto a Bautista que le ayudaba con el secado y el orden. En un momento, el uruguayo le avisó que dejaba por un rato su lugar y le avisó que iba en busca de unas golosinas. “Andá, si no vuelan. Como la AMIA”, expresó en una comparación con el atentado a la mutual judía en el que murieron 85 personas y del que en junio se cumplirán 30 años. Se trata del peor atentado terrorista que vivió la Argentina, que continúa impune a pesar del paso del tiempo y por el que las víctimas están cansadas de seguir esperando Justicia.

Después de su repudiable comentario, se produjo un silencio entre sus compañeros y luego continuaron con la dinámica de la casa. Pero fuera del reality sus palabras no pasaron desapercibidas y de inmediato se viralizó el video y se sucedieron las manifestaciones de repudio. Además, crecieron las conjeturas sobre cómo podían afectar sus dichos de cara a la gala de eliminación del domingo, donde la policía es una de las nominadas.Pero el análisis fue más allá y lo que se puso en tela de juicio es su posible expulsión del certamen, ya que comentarios similares en otras partes del mundo derivaron automáticamente en la sanción más grave. En este panorama, el canal emitió un comunicado que leyó Roberto Funes Ugarte durante la emisión del viernes de La noche de los ex: “Queremos comunicar que GH está evaluando qué decisión tomar frente a los repudiables dichos que ha dicho Agostina. La resolución será revelada el próximo domingo”, señaló el conductor, luego de haber pasado al aire el fragmento.En medio de las repercusiones, en las redes se viralizó un hecho ocurrido en la edición española de 2013. Mientras un grupo de participantes compartían sus experiencias en movilizaciones políticas o sociales, una de ellas relató. “Yo solo he ido a la manifestación para que vuelva ETA”. La referencia era para la organización terrorista Euskadi Ta Askatasuna (ETA) que en octubre de 2011 realizó el anuncio del “cese definitivo de su actividad armada” luego de más de medio siglo de actividad. El relato de la bilbaína Argi Gastaka, por entonces de veinte años, provocó el silencio de sus compañeros, aunque a diferencia de Agostina se excusó de inmediato, diciendo “era una broma”.La producción citó a la concursante al confesionario y le mostraron las imágenes de sus dichos que habían escandalizado a la sociedad española. “Perdón, perdón, perdón, perdón. No era mi pensamiento. Entiendo todo el dolor causado. No sé qué puedo hacer. ¿Qué más puedo hacer?”. Al escuchar su rectificación, la producción del programa y la cadena que lo emitía, Telecinco, debatieron qué hacer con la concursante. Finalmente, la señal resolvió expulsarla de la casa. ¿Qué pasará con Agostina?Vale mencionar que antes de este episodio, las tendencias en las redes apuntaban a Lisandro como el principal candidato a dejar la casa por el voto de la gente y Agostina venía segunda en las mediciones. La placa inicial había quedado conformada por Bautista, Joel, Furia e Isabel, además de los mencionados. En su rol de líder, luego de haberse impuesto en la prueba semanal, Nicolás optó por salvar a Bautista y subir a esa posición a Virginia. Ahora, habrá que esperar la resolución de Gran Hermano para ver qué ocurre al final de la gala del domingo.