Nathy Peluso posó con lencería de inspiración coquette y extensiones

Es sabido que donde pisa Nathy Peluso, pisa también la moda. La cantante, dueña de los vestuarios más trendy y llamativos del momento, es una clara referente de tendencias y siempre muestra lo último de lo último tanto en las redes sociales como en sus apariciones en público.Recientemente, la artista visitó un programa Drag y sorprendió con un look de alto impacto muy llamativo. En primer lugar, se mostró para las fotos con una bombacha rosa bebé de inspiración coquette. Se trata de un modelo de tiro alto con moldería de colaless. Combinó la prenda de lencería con un crop top de mangas largas transparente con estampado arty en tonalidades marrones.En otra de las imágenes, se lució con el look completo y arrasó con su elección fashionista. Lució un sweater de lana rosado de mangas cortas por encima que acompañó con un pantalón de jean gris oscuro, de tiro alto, con pata de elefante y secciones asimétricas pintadas en acrílico rosa chicle y una enorme cola a modo de vestido en dos tonos diferentes de rosa.¿El detalle? La pieza cuenta, nada más ni nada menos, que con una sola pierna. Por debajo, Nathy Peluso llevó un par de pantymedias estampadas con dibujos de rayas y hojas haciendo juego.Para el calzado, en tanto, optó por llevar un par de zapatos negros de charol altísimos con plataforma XXL y taco cuadrado. Pero, por supuesto, aquello no fue todo. La cantante coronó el estilismo con un beauty look de alto impacto que quedará para el recuerdo.¿El make up? Llevó los ojos maquillados con sombras en tonalidades oscuras -al mejor estilo smokey eyes- que complementó con un leve delineado con sombras y máscara de pestañas en total black con efecto de arqueado y alargamiento. Sumó también al maquillaje algo de rubor rosado en las mejillas, iluminadores en la punta de la nariz y los lagrimales y un labial rojizo con mucho gloss.Además, decidió por lucir heterocromía y se puso un lente de contacto celeste en su ojo izquierdo, un detalle que ya se convirtió en su firma personal. Finalmente, causó revuelo con un hairstyle de pelo suelto y muy lacio con extensiones XXL, pasando la cola.Sin dudas, Nathy Peluso no deja de derrochar audacia y originalidad.