Con microbikini estampado y taparrabo, Julieta Puente lució su cuerpo tonificado

Julieta Puente, conocida como la Britney del Cardio, llamó la atención de sus seguidores con sus elecciones de microbikinis durante su escapada a Brasil antes de casarse. Con un estilo inconfundible para la moda, la influencer compartió a través de su perfil de Instagram una serie de looks de playa que reflejan las últimas tendencias en trajes de baño.El primer conjunto destacado fue una microbikini de base rosa pastel con delicadas flores blancas. Este traje de baño, compuesto por un corpiño triangular y una bombacha estilo taparrabos de tiro alto, se complementó perfectamente con una falda pareo tejida en fucsia y un peinado de trenzas bajas, mostrando la habilidad para mezclar texturas y colores.Su segundo look, aún más audaz, incorporó una microbikini animal print en tonos marrones, resaltando la tendencia del estampado de leopardo. El diseño, con su corpiño triangular y bombacha ultracavada, fue realzado con accesorios vintage como lentes de sol rectangulares con marco metálico dorado y un peinado de trenzas con rodete. De esta manera, demostró que la moda de los estampados sigue siendo una de las cartas fuertes en el guardarropa de cualquier influencer.Finalmente, la creadora de “El cardio de la felicidad”, añadió una capa extra de estilo al presentarse con el mismo conjunto animal print, esta vez acompañado de un crop top off white y una minifalda tejida a crochet en negro. Esta combinación no solo evidencia su versatilidad y sentido de la moda, sino que también captura la esencia del verano con un toque de elegancia.La publicación rápidamente se llenó de "me gusta" y comentarios elogiosos, consolidando a Julieta Puente como una influencer en el ámbito de la moda de playa mientras marca tendencia con sus looks.