Sabrina Rojas acaparó toda la atención con sus imágenes en microbikini

Mientras disfruta del verano en Córdoba junto a sus hijos, Sabrina Rojas no deja de lado su costado más audaz y fashionista. La actriz, que es fanática de los trajes de baño diminutos y de los looks que dejan la lencería al descubierto, aprovechó una jornada en la pileta para mostrar en detalle la microbikini que eligió.En su perfil de Instagram, la rubia se mostró con un diseño bicolor, el fenómeno indiscutido de la temporada, de corpiño triangulito negro y bombacha cavada, ambas piezas con tiras finas de color rojo. Pero esto no fue todo y el modelo tiene también un elegante estampado de cadenas doradas y arabescos, al mejor estilo Versace.A puro relax y al sol, sumó un par de gafas oscuras y posó para sus seguidores, que llenaron de elogios.A través de sus historias, sin embargo, mostró el lado B de su día de pileta. “Parece una tarde de sol para mí. Para desconectar...”, escribió sobre una imagen en la que se la ve descansando en una reposera. En la siguiente, remató: “Pero esta es la real realidad”, junto a clips de sus hijos jugando en la pileta.