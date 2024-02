Flor Jazmín Peña reveló por qué su cuerpo “empezó a reaccionar”

Flor Jazmín Peña se encuentra viviendo una época de “ensueño” luego de que blanqueara su romance con Nico Occhiato, sin embargo, la joven contó en las últimas horas que hay un drama que la viene persiguiendo desde hace varios meses. El descargo lo realizó mediante sus historias de Instagram y esto preocupó a sus seguidores, aunque finalmente aclaró las cuestiones a las que se refería.



“Acabo de sacar la cuenta y aproximadamente hace 5 meses y medio que no duermo en mi casa. Desde el 15 de septiembre me fui, hoy va a ser la primera noche que duerma acá (en su casa) después de tanto tiempo”, comenzó diciendo Flor Jazmín Peña. Y añadió: “Para mí es tan importante tener un espacio que no puedo creer lo bien que la llevé pero siento que mi cuerpo empezó a reaccionar. Mi cuerpo me dijo ‘flaca necesito que te acomodes’, empecé a perder la voz”, dando una introducción al tema.



Acto seguido, la influencer expresó su deseo de que “durmiendo” le vuelva la voz y señaló: “Igual no estoy mudada del todo, me faltan cosas. No tengo cocina”.



Siguiendo la línea de sus dichos, Flor Jazmín Peña confesó que está triste porque extraña mucho a su gato, Budín. “Se vino a vivir conmigo a un departamento temporario que no aceptaban animales, sin embargo lo aceptaron a Budín porque son lo más pero el departamento no estaba adaptado para un gato y él estaba peor”, detalló.



Y profundizó en los detalles detrás de la ausencia del felino en su nuevo hogar: “Entonces lo llevé a un hotel adaptado para gatitos donde está chocho. Y lo voy a poder traer acá una vez que esté todo finalizado porque si yo hago modificaciones y Budín ya está acá es generar un retroceso porque se estresa aún más”. (Radio Mitre)